Tanner (ÖVP): „Haben genug Geld für Lehrlinge“

Am 17. Oktober 2023 trafen sich aus ganz Österreich Lehrlinge aus dem österreichischen Bundesheer zusammen. Denn das Heer ist auf der Suche nach Nachkommen. Das entsprechende Budget sei jetzt dafür da, so Verteidigungsminsiterin Klaudia Tanner. Von der Waffenmechanik über Betriebslogistik und IT-Technik bis zur Verwaltungsassistenz - die Auswahl an Lehrberufen ist breit gefächert. Für das Lehrjahr 2023 wurden bereits 100 Lehrverträge genehmigt. Was der spannendste Beruf beim Bundesheer ist, krone.tv hat nachgefragt.