Polizeihund fand Räuberduo mit Drogen im Gepäck

Der Raubüberfall passierte in der Nacht auf Montag kurz nach 0.30 Uhr am Eduard-Wallnöfer-Platz in Innsbruck. Laut Polizei sollen zwei zunächst unbekannte Täter einem 19-jährigen Österreicher die Geldtasche aus der Jacke gestohlen und damit die Flucht ergriffen haben.