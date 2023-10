„Scheinheilige EU-Verbote gefährden Versorgung“

An Katzen erlaubt, auf Feldern nicht

Im Gegensatz zum Preis werden die Rahmenbedingungen für Landwirte der Heimat aber weitaus härter – vor allem durch das heuer erstmals exekutierte EU-Verbot, Neonicotinoide (kurz: Neonics) bei der Feldarbeit einzusetzen, obwohl sich ein Stoff derselben Gruppe auch breitest in Katzenhalsbändern wiederfindet. Auch mit den Neonics taten sich die heimischen Agrarier bereits im Kampf gegen Schädlinge, wie den Rübenderbrüssler und Co., schwer: In den letzten Jahren sorgten mildere Winter und trockenere Frühjahre für die Vernichtung von tausenden von Hektarn Rübenfläche.