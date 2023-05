Kampf um Rüben: Nach EU-Verbot kein Schädlingstot

Mehr Umweltschaden, weniger Wirkung

Nun ist es so, dass trotz massivem Einsatzes der zugelassenen Pflanzenschutzmittel und trotz optimaler Bedingungen für die Zuckerrübe und gegen den Rübenrüsselkäfer - kalt und feucht - der Schädlingsdruck in der letzten Woche mit wärmeren Temperaturen immens gestiegen ist. Neben den wenig wirksamen Insektiziden, die die Umwelt weitaus mehr als die Beize belasten würden, darf man nur mehr mit Pheromonfallen in Kübeln kämpfen, betont Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer. 27.000 Hektar wurden in Niederösterreich heuer angebaut, der Kampf gegen den Käfer sei ein „Kampf gegen Windmühlen“.