Wie Düfte Schädlinge in „Sexfalle“ locken sollen

Fast sieht es so aus, als wären da auf Feldern im Weinviertel eigentümliche Osternesterln vergessen worden. Tatsächlich sind es aber 155.000 Plastkkübeln, die Landwirte derzeit auf den Äckern vergraben. In den Behältern befinden sich Pheromone, also sexuelle Duftstoffe, die Insekten in die Falle locken. Und zwar speziell die Rübenderbrüsselkäfer.