Gipfeltreffen auf Rübenacker zur Rüsselkäfer-Plage

Felder „leergefressen“

ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig besuchte nun ein befallenes Rübenfeld im Weinviertel. Mehr als 5000 Hektar an Anbaufläche wurden bisher alleine in Niederösterreich vernichtet, was einem Schaden von zwei Millionen Euro gleichkommt und auch zu 500 Tonnen mehr CO₂-Ausstoß führte. Das entspricht rund fünf Millionen Autokilometern. „Nur mit der Verfügbarkeit von wirksamen Pflanzenschutzmitteln kann die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln auch in Zukunft sichergestellt werden“, pflichtet Totschnig ähnlichen Aussagen von Landwirtschaftskammerpräsident Johannes Schmuckenschlager bei.