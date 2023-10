Trotz internationalem Haftbefehl: Orbán traf Putin

Orbán hat mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin am Dienstag in Peking ein bilaterales Gespräch geführt. Das berichtete die amtliche ungarische Nachrichtenagentur MTI mit Berufung auf Orbáns Sprecher. Beide Politiker nehmen am Gipfeltreffen zum chinesischen Infrastrukturprojekt „Neue Seidenstraße“ teil. Gegen Putin hatte der Internationale Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine einen internationalen Haftbefehl erlassen.