Ungarn lehnt Atom-Sanktionen gegen Russland ab

Neun Sanktionspakete haben die EU-Staaten bereits gegen Russland wegen seines Einmarsches in die Ukraine geschürt. Die Strafmaßnahmen betreffen neben Einreiseverboten, Vermögenssperren vor allem den Energie- und den Finanzsektor. Bisher verschont geblieben ist die russische Atomwirtschaft. Und das soll auch so blieben, wenn es nach der ungarischen Regierung geht. Regierungschef Viktor Orban hat am Freitag zum wiederholten Male betont, solche Vorhaben blockieren zu wollen.