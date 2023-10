Pixel 8 (Pro) im Test: So gut ist das Google-Handy

Sieben Jahre nach Markteinführung verkauft der US-Internetriese Google seine Smartphone-Reihe Pixel endlich auch offiziell in Österreich. Seine neuen Flaggschiffe heißen Pixel 8 und Pixel 8 Pro, kosten 800 bzw. 1000 Euro und besitzen Features wie den neuesten Google-Prozessor Tensor 3 mit neun Rechenkernen. Genug, um sich in der Welt der Android-Smartphones an die Spitze zu setzen?