Trotz Millionen-Vertrag keine Allüren unterm Korb

Einer der größten heimischen Sportstars der Gegenwart trainiert aktuell mit dem Basketball-Nationalteam in Wien. Dass er einen der höchstdotierten Verträge der rot-weiß-roten Sportgeschichte besitzt, ist dem 29-Jährigen nicht anzumerken. Was ihn antreibt, was Trainer und Mitspieler über seine Anwesenheit denken und wo er im Flugzeug sitzt.