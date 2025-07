Chaos bei Generalprobe – WM wird zur Punktlandung

Am Times Square, also dort, wo sich die Touristen tummeln, waren Harry Kane, Kylian Mbappé und Co. omnipräsent. Die kickenden Stars flimmerten von den überdimensionalen Screens, auch die Taxis fuhren sie auf ihren WM-Leuchtreklamen spazieren. Allerdings abseits von Manhattan? Fehlanzeige. Kein Hauch von Soccer. Interessiert ja keinen Amerikaner. So gab’s die (ausschließlich digitalen) Tickets für die Finalspiele bis zu Chelseas Triumph ganz offiziell bis kurz vor dem Anpfiff online zu kaufen. Aber jeden Tag zu einem anderen Preis. Für Reals Viertelfinale gegen Dortmund sprang der Preis etwa binnen 24 Stunden von 40 auf 200 Dollar. Und zurück. Natürlich nur für Plätze am Juche, im dritten Rang. Das ist für den Fan ein offener Poker mit Angebot und Nachfrage. Die Brasilos von Fluminense sah man dann dafür im Halbfinale zum Schnäppchenpreis.