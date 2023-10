Darum hat der ORF-Star als Totengräber gearbeitet

Kunden reden nicht zurück

„Geregelte Arbeitszeiten, Kunden, die nicht zurück reden können, kein Twitter, kein Social Media, einfach ein angenehmes Leben“, schildert Budgen. Wie das Leben so spielt, kommt es in seinem Krimi dann aber ein wenig anders. Eine Frau fährt vor, mit einem Toten auf der Rückbank und erklärt, der alte Mann sei im Urlaub gestorben, seiner besten Freundin am Zentralfriedhof, der einzigen Sargträgerin am Friedhof, kommt das komisch vor und plötzlich sind sie mitten im Ermitteln, die Bestatter.