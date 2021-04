Patrick Budgen: „Ich lebe im Hier und Jetzt“

Einer breiten Öffentlichkeit sind Sie durch Ihre viel beachteten Interviews in der Terrornacht bekannt geworden.

Das war meine dritte Arbeitswoche nach meiner Genesung. Wenn das ein Jahr davor gewesen wäre, wäre ich wahnsinnig aufgeregt gewesen, wenn man weiß, das ganze Land schaut zu. Ich habe aber so eine Ruhe und Gelassenheit in mir gehabt, weil ich mir gedacht hab: Was soll mir heuer noch passieren?