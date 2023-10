Geschichte(n) übers Mahlen in St. Koloman

Einsam und fast unscheinbar steht die Branterer-Mühle in St. Koloman am Kolomanbach im Wald. Seit 60 Jahren allerdings wird zwischen den großen Steinen kein Korn mehr gemahlen. Johann Grundbichler erinnert sich, als noch genug Wasser den Koloman-Bach hinunterfloss, um das schwere Mühlrad anzutreiben: „Kleinere Bauern hatten das Recht, hier ihr Korn zu mahlen – ohne dafür Geld zu zahlen.“ Zur Zeit seiner Kindheit war die Mühle noch in Betrieb. Nach 100 Jahren war Anfang der Sechzigerjahre Schluss.