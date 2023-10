Feuer zerstörte ihr Restaurant: „Gebe nicht auf!“

Der Aufbau des Lokals kostete unser ganzes Vermögen!“ Verzweifelt und geschockt schaut Xiaolding Liang auf die Überreste ihres Lagerraums, den ein Feuer am Donnerstagabend fast komplett zerstörte. Auch in der danebenliegenden Küche und dem Gastraum in der Salzachtalstraße sind die Wände und Decken schwarz vom Ruß, in der Luft liegt der beißende Geruch von verkohltem Plastik und Stärke. „Ich war nur zehn Minuten oben in der Wohnung, um zu duschen, als der Nachbar klingelte und ’Feuer, Feuer’ schrie“, berichtet Liang unter Tränen. Mit ihrem Mann stürzte sie die Treppe hinunter und konnte sich in Sicherheit bringen. Der Nachbar verständigte die Feuerwehr. Nach einer Dreiviertelstunde war der Brand um Mitternacht unter Kontrolle. Ein Reiskocher könnte ihn ausgelöst haben.