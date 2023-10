Wenn der Postmann kein einziges Mal klingelt

„Früher gab es nie Probleme mit der Post“

Eine kreative Lösung hat eine andere Dame, wie sie der „Krone“ schildert: Sie hat ebenfalls einen Zettel an der Tür angebracht, auf dem steht, dass der Zusteller sie anrufen und dann das Paket einfach in den Lift stellen kann – das funktioniere immerhin offenbar ganz gut. Anrainer Peter Kahr im Innsbrucker O-Dorf schildert folgendes Szenario: Am Dienstag sollte laut Sendungsverfolgung ein schweres Paket - Hundefutter - zwischen 13 und 16 Uhr zugestellt werden. „Ich habe um 11.30 Uhr den Müll runter getragen und dabei zufällig gesehen, dass in unserem Postkastl eine Benachrichtigung liegt, dass um 11.15 Uhr der ,Empfänger nicht angetroffen’ wurde. Das stimmt definitiv nicht. Meine Frau und ich waren den ganzen Vormittag daheim. Und falls wir die Glocke nicht hören würden, flippen unsere fünf Hunderl voll aus, wenn es läutet!“