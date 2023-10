Seniorin verärgert: „Musste Paket hinterherjagen“

„Muss unseren Zusteller hier in Schutz nehmen“

Außerdem schildert Sprecher Markus Leitgeb die Vorgehensweise des Zustellers: „Er klingelt, wartet etwa 30 Sekunden, klingelt ein zweites Mal. Erst beim dritten Klingeln und falls keine Reaktion erfolgt, dokumentiert er den Zustellversuch und hinterlässt eine Benachrichtigung – so ist es auch in diesem Fall geschehen.“ Und er fügt an: „Ich muss unseren Zusteller hier also wirklich in Schutz nehmen.“ Die Rumerin kam aber doch noch zu ihrem Paket.