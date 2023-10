Israel schickt jetzt erste Truppen Richtung Gaza

UN-Generalsekretär António Guterres ist nach Angaben seines Sprechers derzeit in „ständigem Kontakt“ mit Israel, um eine „humanitäre Katastrophe“ im Gazastreifen zu verhindern. „Menschen dürfen nicht gegen ihren Willen dazu aufgefordert werden, sich an einen anderen Ort zu begeben“, sagte Sprecher Stéphane Dujarric am Freitag in New York vor Journalisten.