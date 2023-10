„Jeder Krieg nur mit Einwilligung der USA möglich“

„Die Spur im Israel-Krieg führt immer deutlicher in den Iran“, ist Kurt Seinitz, „Krone“-Ressortleiter für Internationale Politik, überzeugt. Dass US-Außenminister Antony Blinken hier keinen Zusammenhang sieht, sei „eine politisch diplomatische Lüge, weil die USA nicht in den Krieg mit dem Iran einsteigen möchten“. Dass die USA keine Bedingungen an ihre Militärhilfen knüpfen, sei die zweite Lüge: „Es gibt keinen israelischen Krieg, der nicht von der USA gebilligt werden muss.“ Im Gespräch mit Conny Winiwarter sieht Seinitz nur eine Lösung für Israel: eine Bodenoffensive - und eine Wiederbesatzung.