Kim Kardashian platzt vor Auftritt die Latex-Hose

„Sex on the Beach“

Die neueste Staffel der Show sorgt für allerlei delikate Enthüllungen. In der zweiten Folge gestanden zum Beispiel Chris Jenner, die 67-jährige Mama der Kardashian- und Jenner-Schwestern, und ihr 42-jähriger Lebensgefährte Corey Gamble, dass sie bereits „Sex on the Beach“ hatten. Und zwar auf den Malediven. Außerdem erfuhr man, dass Khloé Kardashian an einer schlimmen Wal-Phobie leidet. Beim Anblick der riesigen Meeressäuger wird sie total hysterisch.