Kim Kardashian „zutiefst beschämt“ über Kanye West

„Wie soll sie das den Kindern erklären?“

Die Reality-TV-Queen war von 2014 bis 2022 mit dem Rapper, der sich mittlerweile Ye nennt, verheiratet und hat mit ihm vier Kinder. Kein Wunder also, dass auch die 42-Jährige die Aufnahmen, die unter anderem in Florenz und zuletzt in Venedig entstanden waren, nicht kaltlassen. „Sie ist beschämt und sorgt sich gleichzeitig um ihn - er streifte barfuß und mit Champagner in der Hand durch die Straßen, etwas ist eindeutig nicht in Ordnung“, erklärte ein Insider der britischen „Sun“.