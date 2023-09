Kim Kardashian schockt Fans mit Gewichtsverlust

Gelungenes Photoshop oder eisernes Training?

Tagelang spekulierten Kims Fans, ob die Selbstdarstellerin in so kurzer Zeit so viel Gewicht eingebüßt haben könnte. Doch scheinbar besteht kein Anlass zur Beunruhigung. Auf einem Foto, das sie am Donnerstag postete, sieht Kim wie immer aus - schlank, aber mit ihren von Fans gefeierten Kurven.