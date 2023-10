Thalheimer stellen Handschuhe für alle Fälle her

Die Fachmesse für Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz in Dresden, eine Bergsportmesse in Innsbruck, dann noch eine der größten Fachmessen für Sicherheitstechnik in Paris - wer einen Blick in den Messe-Kalender von ESKA wirft, weiß spätestens dann, wie breit der Familienbetrieb aus Thalheim aufgestellt ist.