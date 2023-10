Baustart für Grünstrom-Stahlöfen in Linz

100 Mio. Förderungen erwartet

Das lässt man sich einiges kosten: Der Ofen in Donawitz ist mit einer knappen halben Milliarde Euro veranschlagt, jener in Linz mit 1 Mrd. Euro. Eibensteiner rechnet mit einem „mittleren bis höheren zweistelligen Millionenbetrag“ an Förderung des Bundes. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) geht davon aus, dass die beiden Projekte in Linz und Donawitz rund 100 Mio. Euro an Förderungen vom Bund lukrieren werden können. „Die österreichische Industrie ist am richtigen Weg“, betonte er anlässlich des Spatenstichs.