Streit um Israel: Wiens FPÖ-Chef flog aus dem Taxi

Nepp, der gemeinsam mit seinem Parteikollegen Maximilian Krauss (Stadtrat in Wien) im Taxi saß, schilderte den Vorfall gegenüber der „Krone“ so: „Wir haben darüber gesprochen, dass wir die Pro-Palästina-Demo auf dem Stephansplatz ablehnen. Daraufhin meinte der Taxifahrer, dass er das nicht hören und nicht darüber reden will - und wir sofort aussteigen sollen.“