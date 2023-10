„Seelenheiler“ und Wirte in ungewöhnlicher Allianz

„Wia geht’s da heit?“ – diese Frage wird am Tag unzählige Male gestellt. „Aber oft mit irgendwelchen Floskeln beantwortet, und meistens wollen die Fragenden gar nicht wirklich wissen, wie es einem geht“, sagt Margot Peters von pro mente OÖ in der aktuellen „Woche der psychischen Gesundheit“. Um dieser täglichen Frage mehr Gewicht zu verleihen, geht pro mente jetzt eine ungewöhnliche Allianz ein, nämlich mit den 63 KultiWirten in Oberösterreich.