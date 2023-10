Messerstich: Vor Gericht siegte die Familienliebe

Es ist nicht die „liebe Familie von nebenan“, aber am Ende ist Blut dicker als Wasser. Das zeigte sich am Dienstag beim Prozess gegen eine 21-Jährige am Landesgericht Linz. Sie war angeklagt, am 4. Juli dieses Jahres in der Gartenhütte ihren Papa mit einem Küchenmesser angegriffen und in die linke Schulter gestochen zu haben. „Die Klinge ist 15 Zentimeter lang, zum Glück war die Verletzung nicht allzu tief“, sagte der Staatsanwalt, der ihr versuchte absichtlich schwere Körperverletzung vorwarf.