Zahlreiche Ausländer starben bei Hamas-Großangriff

Die Berlinerin Carolin war laut deutschen Medienberichten mit ihrem Freund Danny zu Besuch in Israel. Am Samstag waren sie Kibbuz Nir Oz an der Grenze zum Gazastreifen, wo sie von den Terroristen überrascht wurden. In ihrer letzten Nachricht an ihre Mutter informierte sie ihre Familie, dass sie und ihr Lebensgefährte in einen Bunker fliehen müssten und sie ihren Rückflug verpassen würde, der noch am selben Tag geplant war.