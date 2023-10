Israel verteilt nun Waffen an Bevölkerung

Heimatschutzminister Itamar Ben-Gvir informierte am Dienstag die Öffentlichkeit auf seiner X-Seite (vormals Twitter): „Ich habe das Ministerium angewiesen, über 10.000 Schusswaffen zu kaufen und diese in Siedlungen entlang der Grenze und in gemischten Städten zu verteilen.“ Eine erste Tranche von 4000 Sturmgewehren soll bereits ab sofort an „freiwillige Grenzschützer“ ausgehändigt werden. Zudem sollen die Freiwilligen auch mit Helmen und Kampfwesten ausgestattet werden. Dafür wurde auch ein Beauftragter für die „zivile Kampfmobilisierung und Rüstung“ ernannt, hieß es.