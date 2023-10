Forstarbeiter stürzte und griff in Kettensäge

Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Montagvormittag in einem Waldstück in Dobrein (Gemeinde Mürztsteg): Ein 24-Jähriger arbeitete in steilem Gelände gerade mit der Motorsäge, als er zu Sturz kam, wollte er aufstehen und griff dabei mit der rechten Hand in die noch laufende Motorsäge. Der gebürtige Rumäne erlitt schwere Verletzungen, konnte aber noch selbst via Handy Hilfe rufen.