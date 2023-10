Strafpunkte für Vergehen vor dem 14. Lebensjahr?

Mehr Punkte, höheres Strafmaß

Am Beispiel des nun in U-Haft sitzenden 14-Jährigen: Für ihn gilt derzeit, wie für alle 14- bis 18-Jährigen, das halbierte Erwachsenen-Strafmaß (für Raub eben 7,5 statt 15 Jahre). Bei Hattmannsdorfers vorgeschlagenem Punktesystem hätte er bereits Punkte gesammelt, die ein Richter berücksichtigen könnte. „Dann gibt es keine Reduktion des Strafmaßes um 50, sondern beispielsweise nur um 20 Prozent“, spinnt der Landesrat seinen Gedanken weiter. In diesem Fall würden dem „Problembubi“ demnach zwölf statt siebeneinhalb Jahre Haft drohen.