„Problembubi“ kostet 17.000 € Steuergeld im Monat

Sein Strafakt hat 127 Eintragungen, dabei ist der junge Oberösterreicher gerade einmal 13 Jahre alt. Bekannt wurde der Bursch, als er im April innerhalb kürzester Zeit in Ried im Traunkreis zwei Autos gestohlen und geschrottet hatte. Darunter war auch ein 620 PS starker BMW. „Ich mach’ mir echt Sorgen. Was ist, wenn der Typ mit einem gestohlenen Auto nicht nur einen Unfall baut, sondern auch jemanden niederfährt“, sagte damals der Besitzer der Lackiererei, in der das Auto entwendet wurde. Videos zeigten das Vorgehen des Burschen, der immer wieder Komplizen hat. Ein Opfer verhöhnte der 13- Jährige in den sozialen Medien, indem er ihm einen Smiley sendete.