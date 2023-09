Zwei Tage nach 14. Geburtstag wegen Raubes in Haft

Der Bursch feierte am Sonntag seinen 14. Geburtstag. Bei Kripo und Justiz wurde intern schon gewettet, wie lange es wohl dauern würde, bis der superkriminelle Bursch hinter Gitter wandern würde. Am Dienstag war es so weit. Er soll mit zwei Komplizen in einer Wohnung in Linz bei einem Raub im Suchtgiftmilieu ein Opfer so misshandelt haben, dass dieses einen Bruch der Augenhöhle erlitt.