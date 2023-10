Was es in unserer Brauchkultur Neues gibt

Neue Erkenntnisse konnten auch durch neue Forschungsmethoden gewonnen werden: Mittels Dendrochronologie, also der Holzalterbestimmung, konnte im Jahr 2019 das Bodnerhaus im Freilichtmuseum in Maria Saal als ältestes in Blockbauweise errichtetes Gebäude Österreichs erkannt werden. „1469 und früher wurden die Fichten und Lärchen für das Haus gefällt“, so Schinnerl. 1470 wurde es erbaut. Das Bodnerhaus stand also schon in Kärnten, bevor Amerika entdeckt wurde!