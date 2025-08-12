Pilgern am Wörthersee mit der Frau aus Portugal

Besonders feierlich wird der höchste Marienfesttag in Klagenfurt begangen: mit einer Schiffsprozession. Zum 71. Mal legen am 15. August drei Schiffe ab: Das Marienschiff begleiten Bischof Josef Marketz und Dompfarrer Peter Allmaier sowie Vokalensemble und Bläsergruppe der Dommusik, das Begleitschiff 1 Pfarrer Josef Allmaier und die Vokal- und Instrumentalgruppe aus dem Drautal, das Begleitschiff 2 Pfarrer Gerhard Simonitti mit musikalischem Lobpreis. Tausende Pilger sind auf den Schiffen und an den Anlegestellen in Klagenfurt, Krumpendorf, Pörtschach, Velden und Maria Wörth dabei; es gibt Konzerte und eine Kräutersträßchensegnung.