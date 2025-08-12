Krypto-Investment entpuppte sich als Betrug

Als die 30-Jährige den Betrag an ihren Freund zurücküberweisen wollte, hatte sie plötzlich keinen Zugriff mehr auf ihr Depot. Das Wallet war plötzlich eingefroren. Um wieder Zugriff zu ihrem Konto zu erlagen, wurde die Villacherin unter verschiedenen Vorwänden mehrfach aufgefordert, Geldbeträge zu überweisen. Trotz des Geldes wurde das Konto aber nicht freigeschaltet. Die Frau erstattete Anzeige. Es entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.