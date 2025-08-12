Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hoher Schaden

Krypto-Investment entpuppte sich als Betrug

Kärnten
12.08.2025 11:00
Um Zugriff zum Krypto-Konto zu erhalten, musste das Opfer immer wieder Geldbeträge überweisen
Um Zugriff zum Krypto-Konto zu erhalten, musste das Opfer immer wieder Geldbeträge überweisen(Bild: Thurner Samuel)

Internetbetrüger haben wieder einmal zugeschlagen: Diesmal ist das Opfer aus Villach. Die 30-Jährige war auf eine Online-Plattform für den Handel mit Kryptowährungen gestoßen.

0 Kommentare

Die Villacherin war Anfang Juni auf die Online-Plattform für den Handel mit Kryptowährungen gestoßen. Ein erstes kleines Investment erwies sich gleich als erfolgreich. Deshalb veranlagte die 30-Jährige in weiterer Folge einen kleinen dreistelligen Betrag auf der Plattform.

Ein Freund der Frau, der ebenfalls auf der Plattform investiert hatte, hat sein Geld auf das Wallet der 30-Jährigen transferiert – immerhin ein niedriger fünfstelliger Betrag. Die Veranlagung erwies sich als profitabel: Es kam zu weiteren Gewinnen.

Als die 30-Jährige den Betrag an ihren Freund zurücküberweisen wollte, hatte sie plötzlich keinen Zugriff mehr auf ihr Depot. Das Wallet war plötzlich eingefroren. Um wieder Zugriff zu ihrem Konto zu erlagen, wurde die Villacherin unter verschiedenen Vorwänden mehrfach aufgefordert, Geldbeträge zu überweisen. Trotz des Geldes wurde das Konto aber nicht freigeschaltet. Die Frau erstattete Anzeige. Es entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Porträt von Katrin Fister
Katrin Fister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
214.250 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
158.827 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
120.071 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1131 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1029 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Außenpolitik
Trump schickt Nationalgarde in die US-Hauptstadt
916 mal kommentiert
Trump zeichnet ein düsteres Bild von Washington D.C.
Mehr Kärnten
Hoher Schaden
Krypto-Investment entpuppte sich als Betrug
Zeugen werden gesucht
Attacke am Forstsee: Jugendlicher schwer verletzt
3 Spiele in 4 Tagen?
Alter Namenssponsor muss vom Wörtherseestadion weg
Auch Jobs in Gefahr
Krisenstimmung bei Kärntner Industrie-Unternehmen
Badesachen gefunden
Nächtlicher Großeinsatz am Kärntner Rauschelesee
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf