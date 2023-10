Jetzt erhöhen Schlepper im Land den Druck

Kleinere Orte gefragt

Jetzt sind kleine Gemeinden wie Deutsch Jahrndorf ein Hotspot. Als am Montag in der Früh die Kinder zur Schule gingen, kamen schubweise größere Gruppen von Flüchtlingen in den 660-Einwohner-Ort. „An die 100 Migranten waren innerhalb weniger Stunden da“, heißt es aus der Amtsstube.