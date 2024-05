Scharfe FPÖ-Kritik an der Haydn-Privathochschule

Scharfe Kritik üben die Freiheitlichen an der Joseph Haydn Privathochschule (JHP) Eisenstadt. Landesgeschäftsführer Rudolf Smolej spricht von „untragbaren Zuständen“ in der Bildungseinrichtung. So hätten seit der Bestellung von Gerhard Krammer zum Rektor mehrere Lehrende die Institution verlassen. Bei deren Ersatz spiele offenbar das Parteibuch eine Rolle. Auch die Bestellung Krammers sieht FPÖ-Chef Alexander Petschnig als Postenschacher: „Um den Ruf dieser Bildungseinrichtung zu garantieren, sollen unabhängige Experten an die Spitze.“