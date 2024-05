Adfors schließt sein Werk: 48 Jobs fallen weg

Produktion wandert nach Tschechien

Man habe in Kooperation mit den lokalen Behörden Unterstützung bei der Jobsuche geleistet. „Unserer Information nach dürften viele Mitarbeiter bereits andere Jobs in der Region gefunden haben“, wird von Saint-Gobain betont. Ein Teil der Produktion wird in das Stammwerk in Hodonice in der Tschechischen Republik verlagert. Das Betriebsgelände wird verkauft.