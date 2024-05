Der See ruft – da kommen alle auf ihre Rechnung

Nachtschwärmer kamen auf ihre Rechnung

Den Beginn machte am Dienstag die erste Party, bei der gleich 5000 Nachtschwärmer die drei Party-Floors füllten und bis in die Morgenstunden abfeierten. Ein Auftakt nach Maß, der seine Fortsetzung am Freitag- und am Samstagabend finden wird. Besondere Highlights werden der Beach Stadl hosted by Bettel-Alm am Freitag und natürlich der 88.6 Rock & Pop Floor an beiden Abenden sein. Alle Fans elektronischer Musik werden im Paradise Club Floor und Rave Room ebenso auf ihre Kosten kommen. Einlass ist jeweils um 21 Uhr.