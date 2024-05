Ein Platz der vielen Möglichkeiten in Gols

Was allen wichtig war: Der neue Hauptplatz bietet viele Möglichkeiten für Feste und ein neues Gemeindeleben. Zentrale Elemente sind das Kriegerdenkmal, das als historisches Erbe in das Gesamtbild integriert wurde, und die „Summakuchl“, ein moderner Multifunktionsraum, in dem auch die Post untergebracht ist. Auch ein Trinkbrunnen wurde neu aufgestellt und Gols hat wieder einen Dorftrommer, wenn auch nur digital: Am oberen Ende des Platzes wurde ein Informationspavillion installiert, der aktuelle Nachrichten aus Gols vermittelt.