Schlepper wollte flüchten - von Cobra geschnappt

Im Rahmen einer großangelegten Schwerpunktaktion führte die steirische Grenz- und Fremdenpolizei Kontrollen durch. In dieser bundesländerübergreifenden Operation wurde man dabei am frühen Morgen im Bezirk Oberwart (Burgenland) auf einen weißen Kastenwagen mit ungarischem Kennzeichen aufmerksam. Bei der Anhaltung konnte der mit einem Messer bewaffnete Lenker entkommen und flüchtete in ein angrenzendes Waldstück.