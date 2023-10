Wiener investieren 130 Millionen in der Steiermark

Großer Bahnhof am Freitag in oststeirischen Riegersdorf (Gemeinde Großwilfersdorf): Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler und Wiens Stadtrat Peter Hanke eröffneten eine neue PV-Anlage, die mit einer Leistung von 2,2 MW rund 650 steirische Haushalte mit Strom versorgen soll. Die Anlage in Riegersdorf ist nur ein kleiner Teil der Photovoltaik-Offensive der Wien Energie in der Steiermark.