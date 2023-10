Hilferuf der Dachverbände an Grazer Regierung

In Graz ist die Diskussion besonders brisant. Warum? Weil gerade heftig diskutiert wird, ob man künftig in der Landeshauptstadt Geld für ein zweites Bundesliga-taugliches Fußballstadion in die Hand nehmen soll. Den Präsidenten der drei Sport-Dachverbände Sportunion, ASVÖ und ASKÖ geht hier allerdings der Blick in Richtung Breitensport nicht weit genug. Warum man sich jetzt (abermals) zusammenschloss und via E-Mail einen dringenden Appell an die Grazer Stadtregierung absetzte. Tenor: Es brauche dringend eine Valorisierung des Sportbudgets und eine langfristige finanzielle Absicherung der im Besitz der Stadt Graz befindlichen Sportstätten und Investitionen in die Sportinfrastruktur. Hier die E-Mail im Wortlaut: