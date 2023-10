Orban zu EU-Asylreform: „Wir wurden vergewaltigt!“

Orbán-Kritik auch an EU-Verordnung für Medienfreiheit

Beim Kurznachrichtendienst X (Twitter) kritisierte Orban die EU-Verordnung für Medienfreiheit. Es gehe dabei um „die Schaffung der totalen Kontrolle über die Medien“, so Orban. „Wir Mitteleuropäer haben so etwas in der Vergangenheit bereits gesehen. Das nannte man Kominform (Informationsbüro der Kommunistischen und Arbeiterparteien, Anm.) und Reichspressekammer (kontrollierte während der NS-Zeit die Presse, Anm.)“.