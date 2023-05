Orban vergleicht EU-Projekt mit Hitler-Plänen

EU-Kritik trotz hoher Zahlungen an Ungarn

Ungarn trat der EU 2004 bei. Orban, der sein Land seit 2010 mehr oder weniger autoritär regiert, kämpft immer wieder gegen Verpflichtungen an, die sich aus der EU-Mitgliedschaft ergeben, so etwa in der Asylpolitik oder in Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit.