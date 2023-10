OP-Termin verschoben: Patientin (72) erlitt Sepsis

„Uns wurde gesagt, dass das ein Fall für die häusliche Pflege sei, und nicht für die Station. Ich habe mich sofort informiert, auf eine Hauskrankenpflege hätten wir drei bis vier Wochen warten müssen.“ Deshalb bemühte sich die Tochter, selbst die Beine der Mutter zu verbinden. Doch genau eine Woche nach dem ersten Krankenhausaufenthalt sackte die Pensionistin in ihrem Haus in Klagenfurt zusammen, weshalb sie mit der Rettung in die Zentrale Notfallaufnahme gebracht wurde.