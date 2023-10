Kulinar(r)isch: Von Blumenkohl bis Kaspress-Burger

Flüssige Geschmacksexplosion

Wer eine flüssige Geschmacksexplosion erleben will, sollte bei Andrea Landsfried am Freigelände vorbeischauen. Sie, die sonst das Lieblings Café im Haid Center betreibt, überzeugt mit selbstgemachtem Bubble Tea, der jedes chinesisches Fertigprodukt in den Schatten stellt. Nicht neu am Markt sind die Pizzen von Franzesco, allerdings mit Dominic Einöder der „Bäcker“ dahinter.