Griechenland: Hunderte Menschen aus Meer gerettet

Die griechische Küstenwache und vorbeifahrende Schiffe haben am Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch 239 Migrantinnen und Migranten in Booten vor den Inseln der Ägäis und im Mittelmeer aufgegriffen. 90 Menschen wurden südlich der Halbinsel Peloponnes gerettet und in Sicherheit gebracht. Sie hatten zuvor ein Seenotsignal gesendet. 22 Migrantinnen und Migranten lokalisierte die Küstenwache südlich der Mittelmeerinsel Kreta.