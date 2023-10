Flüchtlingsboot dockt an Kreuzfahrtschiff an

Urlauberin: „Flüchtlinge wohl schon länger in Seenot“

Das Spektakel wurde natürlich auch von den Touristen bemerkt. „Wir haben uns gefragt, nimmt der Aida-Kapitän sie an Bord? Darf er das überhaupt?“, berichtete eine Urlauberin. Es schien unklar, wie die Besatzung weiter vorgehen wird. „Ich hatte den Eindruck, dass die Menschen schon länger in Seenot waren“, so die Passagierin. Es seien ca. 40 Menschen auf dem Segelboot gewesen, unter ihnen auch Frauen und Kinder.